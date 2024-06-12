Antakya'daki elektronikçiler çarşısının elektriği kestiler. 'Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antakya'daki elektronikçiler çarşısının elektriği kestiler. 'Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde'

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay Antakya'da bulunan Gebze Elektronikçiler Çarşı'nda bulunan 70 prefabrik dükkanın elektriği kesildi. Depremzede esnafın isyanı yürek dağladı.

Depremden önce antika dükkanı işleten ancak dükkanı ve evi yıkılan, ailesinin 11 ferdini kaybeden esnaf Mustafa'nın isyanı Antakya'da yaşanan sefaletin sesi oldu.

Bayrama 3 gün kala esnafın elektriğinin kesildiğini, esnafın eve götürecek ekmek bulamadığını dile getiren esnaf, dertlerini anlatacak bir muhatap bile bulamadıklarını söyledi.

nasil1.jpg

BU KADAR MI DEĞERSİZİZ DEVLET GÖZÜNDE?

Elektronikçiler çarşında çalışanların çoğunun kendisi gibi depremzede olduğunu vurgulayan esnaf Mustafa, "Elektriği mi ödemedik, vergimizi mi ödemedik, bu neyin sıkıntısı anlamadık diye konuştu.

antakyacarsi.jpg

Çoğu günü iş yapamadan bitirdiklerini anlatan esnaf Mustafa, çarşıda bulunan 70 prefabrik dükkanın elektriğinin kesilmesinin de son darbe olduğunu söyledi.

Evimize ne götüreceğiz, yaşamımızı nasıl idame ettireceğiz diye sorun esnaf, "Vitrinde her şey çok güzel. Ama icraatta hiçbir şey yok. Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde" diyerek isyanını dile getirdi.

150-200 LİRALIK FATURA MI FAKİR EDECEK DEVLETİ?


"Basit bir elektrik faturası için bu haldeyiz" diyen esnaf "Koca koca şirketlerin vergileri affedilirken taş çatlasın elektrik faturası 150-200 lirayı bulmaz. Bu mu devleti fakir edecek? " diye sordu.

Ben Hatayım, burada kök salmışım. Kimse beni kök saldığım yerden koparamaz diyen esnaf devleti görevlerini yapmaya çağırdı.

Bu durumda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden asnaf, 'Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Devlet benden bunu mu istiyor' diye konuştu.

DEVLET HIRSIZLIK MI YAPMAMI İSTİYOR BENDEN?

Esnaf Mustafa, "Devlet önce kendi görevlerini yapsın ve bizim sefaletimize ortak olsun. Biz vergimizi de öderiz, faturamızı da öderiz" dedi.

İlgili Haberler
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi
Son dakika... Devlet Bahçeli: Dileğimiz CHP-AKP ittifakıdır
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL
Zehra Güneş'in annesini görenler şaşkına döndü
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular
Deniz Zeyrek Sinan Oğan'ın aldığı araba ve arsaları canlı yayında açıkladı
Son Haberler
TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur Gündem
TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur
Tuna Kaya: Rekor düşüş için hazır olun Ekonomi
Tuna Kaya: Rekor düşüş için hazır olun
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi Yerel Haberler
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık: İş makinasının kepçesinde yolculuk yaptılar Video
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık: İş makinasının kepçesinde yolculuk yaptılar
Köpeklerin velisi olarak bilinen kadın mama için topladığı paralarla 9 daire almış Gündem
Köpeklerin velisi olarak bilinen kadın mama için topladığı paralarla 9 daire almış
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Askerden dönen gencin babaannesine yaptığı gülümseten sürpriz Video
Askerden dönen gencin babaannesine yaptığı gülümseten sürpriz