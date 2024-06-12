Antakya'daki elektronikçiler çarşısının elektriği kestiler. 'Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde'

Depremden önce antika dükkanı işleten ancak dükkanı ve evi yıkılan, ailesinin 11 ferdini kaybeden esnaf Mustafa'nın isyanı Antakya'da yaşanan sefaletin sesi oldu.

Bayrama 3 gün kala esnafın elektriğinin kesildiğini, esnafın eve götürecek ekmek bulamadığını dile getiren esnaf, dertlerini anlatacak bir muhatap bile bulamadıklarını söyledi.

BU KADAR MI DEĞERSİZİZ DEVLET GÖZÜNDE?

Elektronikçiler çarşında çalışanların çoğunun kendisi gibi depremzede olduğunu vurgulayan esnaf Mustafa, "Elektriği mi ödemedik, vergimizi mi ödemedik, bu neyin sıkıntısı anlamadık diye konuştu.

Çoğu günü iş yapamadan bitirdiklerini anlatan esnaf Mustafa, çarşıda bulunan 70 prefabrik dükkanın elektriğinin kesilmesinin de son darbe olduğunu söyledi.

Evimize ne götüreceğiz, yaşamımızı nasıl idame ettireceğiz diye sorun esnaf, "Vitrinde her şey çok güzel. Ama icraatta hiçbir şey yok. Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde" diyerek isyanını dile getirdi.

150-200 LİRALIK FATURA MI FAKİR EDECEK DEVLETİ?



"Basit bir elektrik faturası için bu haldeyiz" diyen esnaf "Koca koca şirketlerin vergileri affedilirken taş çatlasın elektrik faturası 150-200 lirayı bulmaz. Bu mu devleti fakir edecek? " diye sordu.

Ben Hatayım, burada kök salmışım. Kimse beni kök saldığım yerden koparamaz diyen esnaf devleti görevlerini yapmaya çağırdı.

Bu durumda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden asnaf, 'Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Devlet benden bunu mu istiyor' diye konuştu.

DEVLET HIRSIZLIK MI YAPMAMI İSTİYOR BENDEN?

Esnaf Mustafa, "Devlet önce kendi görevlerini yapsın ve bizim sefaletimize ortak olsun. Biz vergimizi de öderiz, faturamızı da öderiz" dedi.