Antakya'dan gelen depremzede ağlamamak için kendini zor tuttu ‘Kimse gelmemişken siz oradaydınız’

İmamoğlu ise, “Maalesef yaşananlar sonrası bazı şeylerde insanlar mağdur oldu, haklı olarak bu tür şeyleri sorma hakkına sahipler. Ben burada yaptığımız çalışmaları anlatmak istiyorum. Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım ettik” şeklinde yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayının ilk iftar gününde Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara hayırlı Ramazan dileklerinde bulundu. İmamoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, depremzedenin sözlerine hak verdiğini belirterek, “Bazı şeyler zamanında yapılmamış. Biz bu durumda elimizden geleni yaptık. Ama şunu bilmelisiniz ki, burada da yargı süreci var. Sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak” dedi.

Deprem bölgesi Antakya'dan geldiğini söyleyen bir depremzede, “ Evlerimiz yıkıldı. Teşekkür ederiz. Kimse gelmemişken, biz bir suya muhtaçken sizler oradaydınız. Sizler gelebilirken neden kimse gelmedi? İnsanlar öldü orada” diyerek İmamoğlu'na dert yandı.

İmamoğlu ise “Bu sorunları hep beraber aşacağız. Antakya gibi, Hatay gibi medeniyet dolu bir yeri çok düzgün ayağa kaldıracağız. Acılarımız büyük. Giden gelmeyecek ama çok başka bir başlangıcı var edeceğiz. En büyük güvencemiz de sizler, oranın insanları…Siz bize yolu göstereceksiniz biz yapacağız. Bunu unutmayın” dedi.

İmamoğlu, vatandaşların sıkıntılarını dinledikten sonra iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremzedenin şikayetlerine duyarlı bir şekilde yanıt vermesi takdirle karşılandı.

İmamoğlu'nun depremzedelerin sorunlarını dikkate alması ve Hatay gibi medeniyet dolu bir yeri ayağa kaldırmak için çalışacaklarını ifade etmesi önemli bir adım olarak görülebilir. Depremzedelerin acıları büyük olmasına rağmen, İmamoğlu'nun sözleri umut verici bir mesaj niteliğindeydi.

Kendilerine yol gösterici olacak depremzedelerin varlığına işaret ederek, onların desteğiyle bölgenin yeniden yapılandırılacağına dair söz vermesi umut vericiydi.