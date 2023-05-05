ANTALYA 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

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ESAS NO : 2022/11018

KARAR NO : 2022/11206

Hakimliğimizin 2022/11018 E - 2022/11206 K sayılı kararı ile, Temur ve Zekine oğlu, 15/02/1973 doğumlu, Hüseyin BİGÜN hakkında;

Antalya 2. İnfaz Hakimliğinin 2021/6600 E - 2021/6770 K sayılı koşullu salıverme kararının geri alınarak 3528 günlük sürenin aynen infazına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen Hüseyin BİGÜN'e gerekçeli karar tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, Hakimliğimize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanının tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde incelenmek ve itiraz edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 02/05/2023