ANTALYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

ANTALYA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/81 Esas İLAN

Davacı , Maliye Hazinesi ile Davalı , Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hakkında kayyım tayini kararı olan ve açık kimlik bilgileri bilinmeyen Antalya ili Aksu ilçesi Topallı Mahallesi 199 parsel sayılı taşınmazın (yeni 14222 Ada 2 Parsel, 14380 Ada 12 Parsel ve 14376 Ada 1 Parsel numaralı) hissedarlarından olan Mustafa kızı Durkadın, Bekir oğlu Mustafa Köse, Mustafa oğlu Bekir karısı ölü Hatice, Mustafa kızı Hatice ve Ayşe Köse'nin gaipliğine karar verileceğinden, mirasçılarının veya mirasçıları hakkında bilgi sahibi olanların ilanın neşredileceği tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.21/02/2024