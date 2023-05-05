ANTALYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 11:59

ESAS NO : 2017/384

KARAR NO: 2021/867

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Zaya ve Ehlas Brhooğlu 27.07.1990 IRAK D.lu RAMY ZAYA LOUİS hakkında mahkememizin 07.12.2021 günlü 2017/384 esas,2021/867 karar sayılı ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK.nun 204/1, 62/1,63/1, 53/1-2-3 , CMK.nun 231/5-6, 231/8 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, bu hapis cezasının da HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILDIĞI ve 5 Yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, sanığın Yurt Dışı Adresine Yurt dışı talimat evrakı gönderildiği ve açık adresi belli olmadığı gerekçesi ile tebligat evrakının mahkememize iade edildiği, başkaca dosyada adresinin bulunmadığı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.