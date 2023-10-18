ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No: 2022/399 Esas

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Zeki oğlu, Zekiye'den olma, 25/03/1998 D.lu. MUHAMMED ÖZYERhakkında tebligat çıkarılmış olup, tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır.7201 Sayılı Kanunun 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.13/10/2023 Hakim 107449