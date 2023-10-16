ANTALYA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

2022/51 Esas 2023/193 KararKullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Vermesuçundan Akil ve İde oğlu 26/02/1994 HalepD.lusanık Muhammed El Ahmethakkında,

1-5237 Sayılı Yasanın TCK.nun 142/1-e Maddesi uyarınca 3 Yıl Hapis Cezasıve 5237 Sayılı Yasanın TCK.nun 151/1 Maddesi uyarınca 4 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasınakarar verildiği,

İş bu karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Muhammed El Ahmet'e karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023