Antalya 545 personel 336 araç ile teyakkuza geçti

Kaynak: İHA
Antalya 545 personel 336 araç ile teyakkuza geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti.

Vatandaşın mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarına bağlı 212 personel ve 78 araç hazır bekliyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp ve 52 dalgıç pompa ile teyakkuzda.

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ASAT EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

ASAT Genel Müdürlüğü de 113 personel, 92 araç ve iş makinesi ile olumsuzluklara karşı harekete geçti. ASAT ekipleri, Çallı Alt Geçidi başta olmak üzere birçok noktada mazgalları temizleyerek bir su baskını yaşanmasına karşı önlem aldı.

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ASAT ekipleri Kaş Kınık Pazar yerinde yağmurun ardından yaşanan tıkanıklığı da gidererek suyu boşalttı.

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