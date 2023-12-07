ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/957 Esas KARAR NO : 2023/744DAVA TARİHİ : 06/12/2022

KARAR TARİHİ : 28/09/2023

Davacı Hülya GÖKTAŞ-TC.NO:21700993416 Davalı Bülent TEKE(TC.No:35215542748) arasında mahkememizde görülen Velayet(Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Bülent TEKE’nin bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de tespit edilemediğinden kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ İLE;

Hatay 1. Aile Mahkemesinin 2014/797 Esas 2015/953 Karar sayılı kararı ile tarafların müşterek çocuğu 19304072118 TC kimlik numaralı Emin Teke'nin babasına verilen velayetinin değiştirilerek yapılan değerlendirme üzerine tarafların müşterek çocuğu Emin Teke'nin velayetinin takdiren davacı anne Hülya Göktaş'a VERİLMESİNE,

2-Müşterek çocuğun, mal varlığı olmadığından, TMK madde 353 ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük madde 4 gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

3-Müşterek çocuğun mal varlığı olduğunda, velayeti kendisine verilen eşe bu durumu mahkememiz bir (1) ay içerisinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına,

Bu konuda mahkememize başvuru olduğu takdirde gereği için durumun, velinin yerleşim yeri Aile Mahkemesine ihbarına. Velinin yerleşim yeri mahkememiz yargı çevresinde olduğu takdirde çocuğun mal varlığı ile bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklere ilişkin defter ve kayıtları bir (1) ay içerisinde mahkememize ibraz zorunda olduğunun veliye hatırlatılmasına. İbraz halinde bunların bu dosya da muhafazasına,

4- Müşterek çocuk ile baba arasında şahsi ilişki kurulmasına YER OLMADIĞINA,

Dair;Davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı,davalının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,tebligat yapılamayan davalı Bülent TEKE yönünden ,tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.