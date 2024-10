Antalya 8. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/564

KARAR NO : 2024/464

DAVALI : BARBAROS ÖZBULUT - 131*****142 , Mustafa ve Elif oğlu 17/10/1978 doğumlu.

Davacı DÖNDÜ ÖZBULUT tarafından davalı Barbaros ÖZBULUT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Nergizlik Köyü/mah. Cilt 82, hane 31'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Zübeyde kızı, 29/10/1986 doğumlu, 41848451746 Tc kimlik nolu davacı DÖNDÜ ÖZBULUT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Mustafa ve Elif oğlu, 17/10/1978 doğumlu, 13108284142 Tc kimlik nolu davalı BARBAROS ÖZBULUT'un T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları Arda'nın velayetinin davacı anne Döndü Özbulut'a verilmesine,

3-Davalı baba ile müşterek çocuk Arda arasında her ayın 2. ve 4. Cumartesi günleri saat 09.00 ile Pazar günü saat 18.00 arasında, dini bayramların 2. Günü saat 09.00 ile ertesi günü saat19.00 saatleri arasında, her yıl sömestr tatilinin ilk günü saat 09:00 ile 7. Günü saat 18:00 arasında, her yıl Temmuz ayının 1. Günü saat 09:00 ile 31 Temmuz saat 19.00 arasında görüşmekve teslim almak suretiyle şahsi ilişkinin tesis ve devamına,

4-Tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak davanın açıldığı 10/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuk Arda için aylık 1.000,00 TL tedbir nafakası takdirine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmün kesinleşmesinden sonra belirlenen tedbir nafakasının taleple bağlı kalınarak aynı miktar üzerinden iştirak nafakası olarak devamına, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak davalı ve davacı için tedbir nafakası takdirine yer olmadığına, davacının yoksulluk nafakası talebinin REDDİNE,

6-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 35.000,00 TL maddi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 35.000,00 TL manevi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 247,70 TL daha harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

9-Davacının yaptığı 269,80 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç ve gider avansından harcanan 7.853,50 TL olmak üzere toplam 8.303,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

11-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN olunur.