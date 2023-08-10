Antalya açıklarında deprem

Antalya açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulduktan sonra 4.8 olarak güncellendi.

Yabancı deprem bildirim sitesi LastQuake depremin Antalya- Kıbrıs arasında olduğunu duyurdu.

Depremin Muratpaşa'ya 141 km olduğu Alanya'ya da 105 km olduğu belirtildi.

AFAD: 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD sosyal medya hesabından depremin merkez üssünü Antalya Gazipaşa olarak duyururken büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.

KANDİLLİ: .4.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi.