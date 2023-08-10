Antalya açıklarında deprem

Yabancı deprem bildirim sitesi Antalya açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulduktan sonra 4.8 olarak güncellendi. AFAD, 4.5, Kandilli ise 4.6 olarak açıkladı.

Antalya açıklarında deprem

Antalya açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulduktan sonra 4.8 olarak güncellendi.

Yabancı deprem bildirim sitesi LastQuake depremin Antalya- Kıbrıs arasında olduğunu duyurdu.

Depremin Muratpaşa'ya 141 km olduğu Alanya'ya da 105 km olduğu belirtildi.

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AFAD: 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD sosyal medya hesabından depremin merkez üssünü Antalya Gazipaşa olarak duyururken büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.

KANDİLLİ: .4.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi.

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