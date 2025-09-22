Antalya Akseki'de yangın

Akseki ilçesi Dutluca Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık bin 500 metrekarelik otluk alanın yanı sıra, bazı badem ve incir ağaçlarının da zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

