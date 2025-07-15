Antalya Akseki'deki yangın söndürüldü

SAMİ GÜN/AKSEKİ YENİÇAĞ

Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere de sıçrayan korkutan yangın ekiplerin yerinde müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 evin zarar gördüğü belirlendi.

Akseki Kaymakamlığına vekalet eden İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci de mahalleye gelerek incelemede bulundu.

Mahalle muhtarı Durmuş Ali Özen, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü can kaybının yaşanmaması sevindirici olduğunu söyledi.



Özen, yangın nedeniyle 3 evin neredeyse kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.