﻿Antalya Aksu SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Antalya Aksu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 temizlik işçisi alacak.

Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Banka hesap numarası