﻿Antalya Aksu SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Antalya Aksu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 temizlik işçisi alacak.
Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Banka hesap numarası
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