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Alanya'da sağanak seralara zarar verdi

 Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralarda hasara yol açtı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:47
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antalya Alanya'da sağanak seralara zarar verdi

Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
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İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zarar gören seralarda ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Konaklı Mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Hilmi Uyar, serasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Uyar, "Yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi. (AA)

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﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
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