Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Aziz Atam, her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da senin yokluğunu bir kez daha derinden hissediyoruz. Özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda yaktığı meşaleyle milletinin kaderini değiştiren, halkının yüreğinde ebediyen yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında yayımladığı mesaj, şöyle:

"Bugün, Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü. Özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda yaktığı meşaleyle milletinin kaderini değiştiren, halkının yüreğinde ebediyen yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın örnek aldığı ve saygı duyduğu bir lider olan Atatürk, milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadelede gösterdiği kahramanlıkla, sadece askeri bir lider değil, bir ulusun her anlamda yeniden doğuşuna öncülük eden bir liderdir. O, en karanlık günlerde halkına önderlik etmiş, tüm zorluklara rağmen yılmamış, imkansız denileni başarmış, kararlılığıyla ve ileri görüşlülüğüyle umutsuzluğa düşmüş bir milleti ayağa kaldırmıştır.

Atatürk'ün dehası sadece askeri alanda değil, tüm devlet yönetiminde de kendini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken, çağdaş bir devletin temellerini atmış, halkını eğitimle, bilimle ve sanayiyle buluşturmuş; kadına verdiği haklarla, her alanda yaptığı devrimlerle milletine eşit ve özgür bir yaşam vadetmiştir. Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyerek kurduğu Cumhuriyet O’nun çağları aşan düşünceleri ve mücadelesinin somutlaşmış halidir. Atatürk’ün hürriyet ve bağımsızlık, çağdaşlaşma ve bilim, laiklik, eşitlik, eğitim, barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlardaki düşünce ve söylemleri bugün bile geçerliliğini korumakta ve bizlere yol göstermektedir.

Bugün bizlere düşen, Atamızın kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkmak, ilke ve devrimlerini yaşatmak ve onun gösterdiği yolda kararlılıkla ilerlemektir. Çünkü Atatürk’ün dediği gibi: 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'

Aziz Atam, her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da senin yokluğunu bir kez daha derinden hissediyoruz. Sen bizlere yalnızca bir Cumhuriyet değil bir gelecek de hediye ettin. Türk milletinin kalbinde ilelebet yaşamaya devam edeceksin. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız ilhamla halkımıza hizmet etmek, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Devrim ve ilkelerin çağdaş bir toplum olma yolunda bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Senin izinde yürümek bizim için bir gurur, senin mirasına sahip çıkmak ise en büyük onurdur.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyor, aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağımızı bir kez daha yineliyoruz."