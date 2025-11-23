Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere eğitimdeki bu zorlu ve uzun yolculukta, yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarım" ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdemir mesajında şunları kaydetti:

"Başöğretmen Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında emek, sevgi ve fedakarlıkla geleceğimizi inşa eden kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.

Eğitim, bir milletin en değerli mirasıdır ve öğretmenler, bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkan, yüreklerinde sevgi ve emekle geleceğimizi şekillendiren kahramanlardır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, "Cumhuriyetin temeli eğitimdir" diyerek, eğitimin ve öğretmenlerin toplumu aydınlatmada ne kadar önemli bir rol oynadığını vurgulamış, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek ülkemizin aydınlık yarınlarını öğretmenlere emanet etmiştir.

Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinden giderek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Sizler, çocuk yaşlardan itibaren hayatımızın en değerli anlarını şekillendiren, yolumuzu aydınlatan ışığımız oldunuz. Sadece birer öğretmen değil, aynı zamanda hayatımızın rehberleri, doğruyu ve yanlışı öğretirken bizlere sevgiyle, sabırla yaklaşan yol göstericilerimizsiniz. Zorluklar karşısında asla pes etmememizi sağlayan en güçlü dayanağımızsınız. Sizler, sadece bilgiyi değil, aynı zamanda insan olmanın erdemlerini, değerlerini ve umutlarını da öğrencilerinize aşılıyor, sevgiyi, insan haklarına saygıyı, adaleti, çağdaş düşünmeyi ve özgür bir geleceği emeklerinizle, sabırla ve özveriyle inşa ediyorsunuz. Hayatımıza kattığınız tüm değerler için sizlere teşekkür ederiz. Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere eğitimdeki bu zorlu ve uzun yolculukta, yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarım."