Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten bayram mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz, sevgi ve saygıyı el birliğiyle çoğalttığımız nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini dilerim" dedi.

Antalya Büyüşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yan yana, el ele, gönül gönüle vererek birlik, beraberlik, dayanışma duyguları içerisinde geçirdiğimiz Ramazan Ayı’nı geride bırakmaya hazırlanırken, bayramı karşılıyor olmanın da huzurunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramınızı kutluyor, bu bayramın şehrimize, ülkemize, dünyaya barış, huzur, özgürlük ve adalet getirmesine vesile olmasını diliyorum.

Bayramlar; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birbirimize olan sevgi ve saygımızı yinelemek için eşsiz bir fırsattır. Bayramda, en güzel hediyenin sevgi, saygı ve yardımlaşmak olduğunun bilinciyle, küslükleri unuttuğumuz, birbirimize kenetlenerek bir ve beraber olduğumuz bir bayramı en güzel şekilde yaşamamız en büyük dileğimdir.

Baharın kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde ailenizle, sevdiklerinizle bir arada olmanın keyfini çıkarırken, paylaşmayı ve dayanışmayı unutmamalıyız. Ramazan'ın getirdiği manevi zenginliği, bayramın coşkusuyla birleştirerek daha güçlü bir toplum olmanın, daha yakın bir aile olmanın yollarını açalım. Bu bayramda, hep birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde olmayı diliyorum.

Antalyalı hemşehrilerimizin bayram coşkusunu doya doya yaşayabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi, aileleriyle keyifle vakit geçirebilmesi için bu bayramda da 3 gün boyunca resmi plakalı otobüslerimiz, Antray ve nostalji tramvayımız ücretsiz olacak. Antalyalı hemşerilerimizin ve bayram tatili münasebetiyle şehrimize gelen misafirlerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Zabıta, İtfaiye ve ASAT başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimizle görev başında olacağız.

Tüm hemşehrilerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum. Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz, sevgi ve saygıyı el birliğiyle çoğalttığımız nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini dilerim."