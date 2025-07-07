Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında flaş karar

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.