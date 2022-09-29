﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 15 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak açıklandı..
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerlikle ilişiği olmamak,
Antalya ili sınırları içerisinde yaşıyor olmak.
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