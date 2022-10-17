Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere iki tır şoförü alınacaktır.

Alınacak personeller Daimi kadroda istihdam edileceklerdir.Adaylar başvurularını 18 Ekim 2022 tarihine kadar Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir hizmet binası Numara 20 Muratpaşa Antalya adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu olmak,

Tır ehliyetine sahip olmak,

SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

Antalya ili sınırlarında ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.