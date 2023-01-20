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Antalya Büyükşehir Belediyesi 33 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 06:29
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 33 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 33 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GASSAL (ERKEK) MÜRACAAT KOŞULLARI

Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat

GASSAL (KADIN) MÜRACAAT KOŞULLARI

Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat

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