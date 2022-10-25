Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, eğitici personel alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Antalya’da ikamet etmek,
Askerlikle ilişiği olmamak,
25-40 yaş arasında olmak,
Fen edebiyat fakültesinden mezun olmak.
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