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Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:08
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, eğitici personel alınacak.

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Antalya’da ikamet etmek,

Askerlikle ilişiği olmamak,

25-40 yaş arasında olmak,

Fen edebiyat fakültesinden mezun olmak.

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