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Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:14
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 9 Kasım 2022 tarihine kadar Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir hizmet binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine yapacaklardır.

4 temizlik görevlisi, 2 marangoz, 1 duvar ustası, 1 sıva ustası, 2 boya ustası, 1 marangoz yardımcısı, 2 elektrik ustası, 2 sıhhi tesisatçı, 5 beden işçisi ve 20 hayvan bakıcısı (4 kadın 16 erkek) alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Antalya ilinde ikamet ediyor olmak.

Marangoz, Duvar Ustası, Sıva Ustası, Boya Ustası, Elektrik Ustası, Sıhhi Tesisatçı alımı için Askerlikle ilişiği bulunmamak ve Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

BEDEN İŞÇİSİ VE HAYVAN BAKICISI ALIMI İÇİN

35 yaşını aşmamış olmak ve Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.

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