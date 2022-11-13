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Antalya Büyükşehir Belediyesi 57 personel alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 57 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:01
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 57 personel alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 57 personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere kadrolu 57 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 17 Kasım 2022 tarihine kadar Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir hizmet binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine yapacaklardır.

9 yer gösterici, 3 temizlik görevlisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik-elektronik mühendisi, 4 diğer aktörler ve sahne yöneticileri, 6 bilet satış elemanı, 1 soğutmacı ve havalandırmacı, 3 sahne terzisi, 3 büro personeli, 2 sahne stüdyo marangozu, 4 demirci, 5 sahne makinisti, 4 sahne aksesuarcısı, 5 sesçi, 5 ışıkçı, ve 1 kukla yapımcısı ve oynatıcısı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek adaylar için Askerlik ilişiği bulunmamak ve Antalya ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Yer Gösterici alımı için En az Lise mezunu olmak, 20 – 45 yaş arasında olmak.

Temizlik Görevlisi alımı için En az Ortaokul mezunu olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 25 – 45 yaş arasında olmak, Temel bilgisayar, otomasyon ve ofis programlarını kullanabiliyor olmak.

Diğer Aktörler ve Sahne Yöneticileri alımı için İlgili bölüm en az Önlisans mezunu olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 22 – 40 yaş arasında olmak.

Bilet Satış Elemanı alımı için En az Lise mezunu olmak, 22 – 40 yaş arasında olmak, Temel bilgisayar, otomasyon ve ofis programlarını kullanabiliyor olmak, En az bir yabancı dil tercihen İngilizceyi orta seviyede konuşabiliyor olmak.

Soğutmacı ve Havalandırmacı alımı için İlgili bölüm en az Lise mezunu olmak veya Ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 22 – 45 yaş arasında olmak.

Sahne Terzisi alımı için En az İlkokul tercihen İlgili bölüm en az Lise mezunu olmak veya Ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Büro Personeli alımı için En az Lise mezunu olmak, Temel bilgisayar, otomasyon ve ofis programlarını kullanabiliyor olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Sahne ve Stüdyo Marangozu ve Demirci alımı için En az Ortaokul tercihen İlgili bölüm en az Lise mezunu olmak veya Ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Sahne Makinisti ve Sahne Aksesuarcısı alımı için En az Lise tercihen İlgili bölüm en az Lise mezunu olmak veya Ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Sesçi ve Işıkçı alımı için En az Lise tercihen İlgili bölüm en az Lise mezunu olmak veya Ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak, 20 – 40 yaş arasında olmak.

Kukla Yapımcısı ve Oynatıcısı alımı için Tiyatro bölümü oyunculuk mezunu olmak veya alaylı olup ilgili alanda çalışmaları olmak, Tercihen alanında 2 yıl deneyimli olmak, 22 – 40 yaş arasında olmak.

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