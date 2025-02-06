Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yitirilenleri mezarları başında andı

11 ili etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılında; deprem bölgesinde hayatın kaybedip memleketleri Antalya’da defnedilen vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKTI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine Türk bayrağı dikildi. Görevli personel kabirleri temizleyerek, karanfil bıraktı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, Aksu Alaylı Mahallesi’nde defnedilen vatandaşları da kabirleri başında andı.