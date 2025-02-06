Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yitirilenleri mezarları başında andı

Kaynak: ANKA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yitirilenleri mezarları başında andı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri’nin ikinci yılında, afette hayatını kaybedenler, defnedildikleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

11 ili etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılında; deprem bölgesinde hayatın kaybedip memleketleri Antalya’da defnedilen vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKTI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine Türk bayrağı dikildi. Görevli personel kabirleri temizleyerek, karanfil bıraktı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, Aksu Alaylı Mahallesi’nde defnedilen vatandaşları da kabirleri başında andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yitirilenleri mezarları başında andı

Son Haberler
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Samsun’un Ocak ayı kaza bilançosu açıklandı
Samsun’un Ocak ayı kaza bilançosu açıklandı
Kasımpaşa ilk yarıda sıkıntılı
Kasımpaşa ilk yarıda sıkıntılı
Kar ve tipide mahsur kaldılar! Saatlerce kurtarılmayı beklediler
Kar ve tipide mahsur kaldılar! Saatlerce kurtarılmayı beklediler
TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni...
TBMM Genel Kurulu toplanamadı