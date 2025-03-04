Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü için programı hazırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak 5 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da “Girişimde Kadın Zirvesi” düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda gerçekleştirilecek zirvede, kadın girişimciliğini destekleyen ve ilham dolu hikâyeler paylaşılacak.

8 Mart Cumartesi günü ise Karaalioğlu Parkı’nda saat 20.30’da Türk müziğinin sevilen ismi Zara, vatandaşlarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası da Kadınlar Günü’nde “Sezen Aksu Şarkıları Konseri” ile Sezen Aksu’nun eserlerini seslendirecek. Bando ve Kent Orkestrası’nın AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleştireceği konser saat 20.30’da başlayacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Dr. Ahmet Çiçek ise annelik, kadın kimliği ve toplumdaki yeri üzerine saat 13.30’da AKM Perge Salonu’nda ücretsiz bir söyleşi gerçekleştirecek.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan “Mukadderat” filmi de Kadınlar Günü özel gösterimi ile Gazipaşalı vatandaşların beğenisine sunulacak. Gazipaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek özel gösterim 7-8 Mart’ta saat 15.30 ve 21.00’de, 9 Mart Pazar günü de saat 13.30 ve 15.30’da izleyiciyle buluşacak.