﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi süreli kadroda 30 beden işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 8 Kasım 2022 tarihine kadar Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No:15 ASAT Ek Hizmet Binası (ALDAŞ Gülveren İtfaiye Yanı) Kepez/Antalya adresine yapacaklardır.

BAŞVUTU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

Antalya merkez ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

İSTENEN BELGELER

Adaylardan başvuru için herhangi bir belge istenmemektedir.

Adaylar şahsen müracaat ettiklerinde ön başvuru formu dolduracaklardır.