Antalya Büyükşehir Belediyesi şoför alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi iki tır şoförü alacak.
Adaylar başvurularını 18 Ekim 2022 tarihine kadar Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir hizmet binası Numara 20 Muratpaşa Antalya adresine yapacaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI
En az ilkokul mezunu olmak,
Tır ehliyetine sahip olmak,
SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,
Antalya ili sınırlarında ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.
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