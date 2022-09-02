Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, ağır vasıta şoförü, mezar kazma işçisi, iş makinesi operatörü olmak üzere 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Antalya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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