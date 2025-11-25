"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline ve vatandaşlara farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen etkinlerde ilk olarak "Şiddetin Görünmeyen Yüzü 'Fark Et, Destek Ol, Yönlendir" isimli panel düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddet tanımları, 6284 sayılı kanun, şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet kapsamındaki hukuki süreçler" ele alındı.

"İnsan hakları ve özgürlüklerden mahrum bırakır"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Çisem Çınar Hanedar, Anayasa önünde kadın ve erkek eşittir maddesi olsa da sosyal hayatta bu eşitliği sağlanmadığına dikkat çekerek, "Şiddet sadece dayak değildir. İnsanın bedenine ve ruhuna yönelik saldırı acı verme, güç ve baskı uygulama özgürlüklerini kısıtlama gibi hareketlerin tümüdür. Kadınları en temel insan hakları ve özgürlerinden mahrum eder. Sağlıklarını olumsuz etkiler, sosyal ve ekonomik yaşama etkin katılmalarını engeller" diye konuştu.

"ŞİDDET SADECE DAYAK DEĞİLDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Nesibe Gül Tekin, kadına yönelik şiddetin türlerinden bahsetti. Tekin, "Şiddet kelimesi duyulduğunda akla ilk gelen fiziksel şiddet olsa da şiddetin diğer türleri de en az fiziksel şiddet kadar yaygındır. Bunlar; ısrarlı takip, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet ve siber şiddettir" diye konuştu.

"HUKUK VE HAKLAR KONUŞULDU"

Antalya Barosu Avukatlarından Tuğçe Duru ve Meva Ekici ise kadına yönelik şiddette 6284 sayılı kanunda kadınlar haklarından bahsetti. 6284 sayılı yasa kadınların yaşam hakkını güvence altına alan, şiddet mağdurunu koruyan ve şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri içeren en önemli yasal mevzuat olduğunu ifade ettiler.

25 KASIM'A ÖZEL RESİM SERGİSİ

Eğitim sonrasında Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanında Kadın Dayanışma Merkezi katılımcıları ve Kadın Kooperatiflerinin katılımıyla "Kadın ve Dayanışmanın Renkleri" isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil toplumun bütününü ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Özdemir, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kadının kendisini güvende hissettiği bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. Kadınların güçlendirilmesi, ekonomik bağımsızlığı ve şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği güvenli alanların çoğaltılması bizim için yalnızca bir belediye hizmeti değil, insani bir sorumluluktur. Eşitlik yerelden başlar ilkesini benimseyen Antalya Büyükşehir Belediyesi bu amaçla oluşturduğu Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde planladığı hizmetlerle kadınlarımızın desteklenmesini hedeflemekte. Sağlıktan eğitime kadın girişimciliğinin desteklenmesinden istihdama, şiddetle mücadeleye kadar kadınlarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Her kadının özgürce güven içinde eşitlikle yaşayacağı bir toplum mümkün ve biz o toplumun inşası için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Başkan Vekili Büşra Özdemir ve katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi.