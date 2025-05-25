Antalya Büyükşehir Belediyesi konservatuvarından dünya sahnesine yolculuk

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Can Bali, dünyanın en önemli müzik okullarından London College of Music’te (LCM) eğitim görmeye hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, müzik, tiyatro, şan ve enstrüman gibi birçok branşta verdiği eğitimler ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Yetenek sınavları ile konservatuvarda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, üç yıl sıkı bir eğitimden geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç yetenek Can Bali’nin eğitimine de önemli bir katkı sağlıyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Bali, zorlu bir eğitim sürecinin ardından London College of Music sınavlarından 98 puan alarak eğitim almaya hak kazandı.

"BEN DE FAZIL SAY GİBİ DÜNYA ÇAPINDA BİR KONSER PİYANİSTİ OLUP, ÜLKEMİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın bugünlere gelmesinde çok etkili olduğunu söyleyen Can Bali, “London College of Music sınavlarında 98 puan alarak eğitim almaya hak kazandım. Dönay Hocamızla birlikte güzel bir birliktelik sağladık. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Kendime idol aldığım bir isim Fazıl Say. Ben de onun gibi dünya çapında bir konser piyanisti olup, ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin bizlere verdiği bu destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Can Bali’nin piyano eğitmeni Dönay Üçgül, Bali ile tanışmasını ve müzik yolculuğuna ilişkin şunları söyledi:

“Bana dediler ki çok yetenekli bir öğrenci var ama ben de o aralar çok yoğundum, almak istemedim. Sonra Can geldi, bir eser çaldı; sözümü geri alıyorum, birlikte çalışalım dedim. O gün bugündür çalışmalarımız çok sıkı bir şekilde sürüyor. Bayramlarda, tatillerde konservatuvar da bir güvenlikçi arkadaşlar birde biz vardık. Can ileride çok ünlü bir isme sahip olacak, çünkü çok istikrarlı ve disiplinli gidiyor.”

Bali’nin annesi de duygularını, şöyle anlattı:

“Zor süreçler atlattık. Hep bana derdi ki: "Anne ben müzikte, piyanoda çok az para kazanayım ama yeter ki çok mutlu olayım." Ben de her zaman arkandayım oğlum dedim. Oğlum büyük bir Fazıl Say hayranı, ben de isterim ki Fazıl Say gibi tüm dünyaya ülkemizi duyursun. Sanatla ilgilenen tüm çocuklarımıza verdikleri eğitimlerden dolayı Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e, İsmail Baha Sürelsan, Konservatuvarı’ndaki öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz orada çok yol kat ettik.”

Bali’nin babası Atilla Bali ise “Can şu anda da Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, konservatuvarda bütün imkanları bütün öğrencilere sunuyorlar. Bizim için işleri çok kolaylaştırıyorlar” diye konuştu.