Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 50 çiftçiye Toros fıstığı fidanı hibesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda artan kuraklık karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçileri kar marjı yüksek, su ihtiyacı düşük alternatif ürünlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Elmalı'da 50 çiftçiye 550 Toros fıstığı fidanı hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımsal desteklerle Elmalılı üreticileri de yalnız bırakmıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için Toros fıstığı adı verilen Antep fıstığı fidanı dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticilere bakım ve yetiştirmeyle ilgili gerekli desteği de sağlıyor.

550 TANE FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı ilçesinde Antep fıstığı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. 50 çiftçiye 11’er adet toplam 550 adet fide dağıtımı yapıldı. Bölgede son yıllarda artan susuzluk nedeniyle çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek ve çiftçilere önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor.

"ELMALI’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde tekniker Mehmet Emre Dalar, “Bölgede son üç yıldır giderek artan kuraklıkla mücadele eden Elmalı’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede, neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı çiftçilerimiz için bir fırsattır. Fidan desteğinin yanında yöre halkına Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler veriyoruz. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz” dedi.

"FİDE DESTEĞİ ÇİFTÇİMİZE EKONOMİK OLARAK DA KATKI SAĞLAR"

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binasında yapılan Toros fıstığı fidesi dağıtım programına katılan Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere sağladığı desteklerden mutlu olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ve çalışanlara hepsine teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaları ve destekleri çiftçimiz adına her zaman olumlu buluyoruz. İnşallah arkası gelir. Şu an Elmalı’da ağırlıklı olarak elmacılık yapılıyor. Antep fıstığında fiyat çok güzel. Bu fide desteği çiftçimize ekonomik olarak da katkı sağlar” diye konuştu.

Üreticiler de "Antalya Büyükşehir Belediyesi fide-fidan hibelerinin yanı sıra, sulama projeleri ve enerji desteğiyle de elinden geleni esirgemiyor. Bu tür destekler ile çiftçilerin önü açılıyor" dedi.