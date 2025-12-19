Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile galerici H.T.A ve S.E, Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda ek ifade verdi.

Başsavcılık, ek ifadelerin ardından tüm delillerin toplanması nedeniyle delil karartma şüphesinin ve tutukluluğun devamını gerektirecek bir hal kalmaması gerekçeleriyle 3 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği de Zuhal Böcek ile 2 iş insanının yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Halen tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, verdiği ek ifadesinde de suçlamaları kabul etmemişti.