Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da hibe desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurak arazileri tarıma kazandırmak için başlattığı Antep fıstığı hibesi kapsamında tanıtım bahçelerinin kurulumu sürüyor. Elmalı Çukurelma’da Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi ile birlikte Antep fıstığı ve kekik dikimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da hibe desteği sürüyor

ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, S.S Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi ile ortak hareket ederek Elmalı Çukurelma Mahallesi’nde Antep fıstığı ve kekik dikimi gerçekleştirdi. Kurak alanların tarıma kazandırılması kapsamında Antep fıstığı ve kekik toprakla buluşturuldu.

BÖLGEYE UYUMLU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, atıl, kıraç, sulanamayan alanların alternatif ürünlerle tarıma kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Bahşi, Antep fıstığının bölgeyle uyumu olduğunu ve hava koşullarına adaptasyon sağladığını kaydetti. Hibe desteğinden yararlanan Elmalılı kadın üreticiler, “Başkanımız Muhittin Böcek’e kurak, bitki yetişmeyen tarlalarımıza fidan sağladığı için çok teşekkür ederiz. Kendisi de bir Yörük çocuğu olduğu için tarla işlerinden anlıyor ve bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

SIRADA LAVANTA VE SAHLEP VAR

Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla alana daha önce safran diktiklerini, şimdi de Antep fıstığı ve kekik diktiklerini söyledi. Öztekin, “Sırada lavanta ve salep var. Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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