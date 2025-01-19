Antalya Büyükşehir Belediyesinin Güneş Enerjisi Santralleri ile yılda 42 milyon liralık enerji tasarrufu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Güneş Enerji Santralleri (GES) ile yılda 4 bin 750 ton karbon salınımı engellendi, yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile de yılda 42 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan Güneş Enerjisi Santralleri ile enerji maliyetleri düşürülüyor, temiz enerji elde ediliyor ve sera gazı salımı azaltılıyor.

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, yaptığı açıklamada, ASAT Genel Müdürlüğü’nün içme ve atık su hizmetlerinin, kesintisiz ve sürekli devam edebilmesi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu, ayrıca en büyük işletme kalemlerinden birinin de elektrik enerjisi olduğunu belirtti.

İçme suyu üretilmesinde ve atık suyun arıtılmasında yüksek miktarda elektrik enerjisi kullanıldığını belirten Daban, özellikle son yıllarda elektrik maliyetlerindeki artıştan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in projeleriyle, enerji maliyetlerini azaltmak için yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi üzerine çalışmalar yaptıklarını aktardı.

GÜNEŞTEN HEM ENERJİ ÜRETİMİ HEM BÜTÇE TASARRUFU

Karbon salınımının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yapılan çalışmaları anlatan Ümit Daban, şunları kaydetti:

"Korkuteli Bozova Mahallesi'nde 54 dönümlük alan üzerinde 5 megavat gücünde bir GES tesisi kuruldu. ASAT Lara Merkezi Arıtma Tesisi'nde 1 megavat elektrik kapasiteli çatı GES devreye girdi. Son olarak da ASAT Hizmet Binası üzerinde kurulumu devam eden güneş enerji santrali de yakında faaliyete geçiyor. Yapımı tamamlandığında yılda yaklaşık 500 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 220 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu da 166 adet konutun elektrik tüketimine eş değerdir.

Fosil yakıt yerine kullanılan güneş panelleri aracılığıyla yaklaşık 200 milyon liralık bu çevre dostu yatırımlar ile Antalya’nın geleceğine katkı sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı olan GES’ler karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerini azaltılmasına destek olan çevreci proje ve yatırımlardır. Bu kapsamda yaklaşık yıllık 4 bin 750 ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Bu da 3 bin 300 adet konutun elektrik üretimine eş değerdir. Yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile kurumumuza 42 milyon liralık bir tasarruf sağlandı."