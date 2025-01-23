Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği nergis soğanları hasat ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde bulunan Toprak Ana Kadın Kooperatifi'ne hibe ettiği nergis soğanları hasat ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlattığı nergis hibesi devam ediyor. İlçelerde alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında Döşemealtı ilçesi Karaveliler mahallesinde bulunan Toprak Ana Kadın Kopeeratifi'ne hibe edilen nergis soğanları, kadın girişimcilerin bütçelerine ek gelir sağlıyor.

"HASAT EDİLEN NERGİSLERİ SATIN ALARAK KOOPERATİFİMİZE EK DESTEK SAĞLIYORUZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerine ilişkin, "2021 yılında hibe ettiğimiz 8 bin adet Nergis soğanlarının çiçekleri hasat ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen nergis hasadında da kadın üreticilerimizi yalnız bırakmadık. Hasat edilen nergisleri Büyükşehir Belediyesi olarak satın alarak kooperatifimize ek destek sağlıyoruz. Bu sayede kadın girişimcilerimizi ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"KADIN ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI OLUŞTURDUK"

Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin de kooperatifin 2020 yılında pandemi döneminde kurulduğunu belirterek, "İlk kurulduğumuzda, Büyükşehir Belediyemizin boş arazilerin değerlendirilmesi projesini duyduğumuzda hemen harekete geçtik. Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde 2 dönüm büyüklüğünde bir tarla kiralayarak nergis ekimi yaptık. Bölge, nergis yetiştiriciliği için son derece uygun koşullara sahip ve çok iyi verim aldık. Bu sayede kadın üreticilerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturduk" diye konuştu.