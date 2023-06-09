Antalya Büyükşehir’den otobüslere klima denetimi

Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüslerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada Ulaşım Zabıtası ve trafik ekipleri, duraklarda otobüsleri durdurarak tek tek otobüslere binerek klimaları kontrol ediyor. Klima arızası bildiren otobüslere sefer sonunda arızasını gidermesi noktasında uyarıda bulunuluyor. Hiçbir arızası olmadığı halde klima açmadan yolculuk yapan otobüsler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.