Antalya Büyükşehir’den Türkiye Ormancılar Derneği ile iş birliği protokolü

ANKA'da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ormanların madenciliğe, betona, ranta karşı sürekli savunmada olduğu böyle bir dönemde asıl zenginliğin ağaçlarımız olduğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara arasında yangın, diğer doğal afetler ve doğal sürecinde zarar görmüş karbon yutak alanlarının yenilenmesine destek olmak; yangın olasılığı yüksek Antalya’da orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili eğitim, çevresel bilinçlendirme yaparak önleyici tedbirler alınması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE AĞAÇ DİKTİK"

“Kentin akciğeri olan ormanlar bizler için büyük önem taşıyor. Manavgat orman yangınında maalesef büyük kayıplar verdik. Can kayıplarımızın yanı sıra 60 bin hektarlık alan yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanımız da zarar gördü. O günlerde nasıl söndürmek için mücadele verdiysek sonrasında da yeşillendirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Türk Eğitim Derneği, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ormanlara, orman köylülerine ve yeşil alanlarımızda ağaçlandırma çalışmaları yaptık. 1 milyonun üzerinde ağaç diktik.

"2030 YILINA KADAR YÜZDE 40 KARBON AZALTIMI VE 2050'DE SIFIR KARBON HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Ormancılar Derneği’nin Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ve yönetimi ile ormanlık alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla iş birliği protokolü imzalıyoruz. 1924 yılında Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş, kamu yararına çalışan ve yaklaşık bin 700 üyeye sahip köklü ve büyük bir sivil toplum kuruluşunun bilgi ve tecrübeleri ile güzel çalışmalar yürüteceğimize inanıyorum. ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde, Zeytinpark’ta Türkiye Ormancılar Derneği ile depremde zarar gören 11 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimiz adına ağaç diktik. Hazırladığımız ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ kapsamında, 2030 yılına kadar yüzde 40 karbon azaltımı ve 2050’de ‘Sıfır Karbon’ hedefimiz doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ormanların madenciliğe, betona, ranta karşı sürekli savunmada olduğu böyle bir dönemde asıl zenginliğin ağaçlarımız olduğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da Başkan Böcek’e gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Sivil toplum örgütü olarak toplumu bilinçlendirme yönündeki çabalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Özkara, şöyle devam etti:

"ÖNEMLİ OLAN YANGIN ÖNCESİ ÇALIŞMALAR"

“Orman yangınlarında başarılı olmanın yolu yangın anındaki mücadeleden geçmiyor. Önemli olan yangın öncesi çalışmalardır. Bütün gelişmiş ülkelerin hedefi yangın öncesi toplumu bilinçlendirmektir. Yapacağımız bu çalışmayla belediyemizin çok tecrübeli İtfaiye teşkilatı var. Biz de açık alan yangınları konusundaki tecrübemizi birleştirerek ulusal anlamdaki bir iş birliğini Türkiye’ye örnek olacak şekilde ortaya koyacağız. Çok olağanüstü koşullar nedeniyle sel baskınları eskisi gibi değil, orman yangınları eskisi gibi değil. Daha büyük mega yangınlara, mega afetlere can ve mal kayıplarına dönüşüyor. Yerelden de destek verilerek bu sürecin tamamlanması lazım. Biz köprü olmak ve bu işi hep birlikte başarmak istiyoruz.”

Konuşmaların ardından, Başkan Böcek ve Başkan Özkara protokolü imza altına aldı.