Antalya Büyükşehir’in 2022 faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi

ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, 123 gündem maddesini görüşmek üzere Başkan Muhitin Böcek başkanlığında yapıldı. Toplantıda encümen seçimlerinin ardından ihtisas komisyonlarına da üye seçimi yapıldı. Seçimlerin ardından partilerin grup sözcüleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu görüşüldü. 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü sırada Böcek, yerini Meclis 1. Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz’a devrederek, meclis sıralarına oturdu. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı bir film izlendi. Daha sonra siyasi partilerin grup sözcüleri partileri adına Faaliyet Raporu ile ilgili görüşlerini belirtti. Yapılan değerlendirmenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Faaliyet Raporu’nda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Böcek, verdikleri destek için partilere teşekkür etti. Başkan Böcek, şöyle konuştu:

“Güçlükleri, zorlukları hep birlikte aştık. Biz ilkelerimizden hiç ödün vermeden Antalya’mızın yaşam standartlarını yükseltmek için, kaliteli hizmet, sosyal belediyecilik için, adalet ve eşitlik yaklaşımıyla çalışmalarımızı devam ettirdik. Antalya’mızın çağdaş ve sürdürülebilir bir kent olması için doğal, kültürel ve tarihi değerlerini de korumaya çalıştık. Antalya’da ve ülkemizde pandemi, yangın, sel, deprem gibi büyük felaketler neticesinde bazı önceliklerimizi istemeyerek de olsa değiştirmek zorunda kaldık. Algılarda ve alışkanlıklarda farklılaşmalar oldu ancak bizim açımızdan insan odaklı çalışmanın, insan hayatına dokunmanın önemi ve önceliği hiç değişmedi.”

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan hizmetlerde devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, 2022 yılında yaşama geçirilen projelerin yanı sıra geçmiş dönemde başlatılan fakat kesintiye uğramış projelere de devam ettiklerini ve birçoğunu tamamladıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir çalışanına, kamu kurum ve kuruluşlarına günü geçmiş borcu bulunmadığının da altını çizen Başkan Böcek, ilerleyen günlerde hayata geçirilecek 4. ve 5. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili bilgi verdi. Böcek, “Sarısu’dan başlayacak olan 4. Etap Raylı Sistem ile ilgili projemizi onaylattık şimdi de yapımı ihalesine çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağım. 4. Etap 16 kilometre ve Sarısu-Varsak arasında olacak. 5. Etap Sarısu-Kundu arasında 22 kilometre olacak. Antalya merkezinde 30 metre derinlikten geçeceğimiz yerler var metro gibi. İkisinin de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Antalya’da ulaşımla ilgili çalışmalara da değinen Böcek, şunları söyledi:

“225 kilometre sathi kaplama asfalt, 13,5 kilometre sıcak asfalt, 7 bin 500 kilometre yol bakımı onarımı yapıldı. Sizlerin önerileri bizler için önemlidir, kıymetlidir. Ulaşımla ilgili sıkıntılardan bahsettiniz. Şunu unutmayalım siz görevdeyken Antalya’mızda caddeler genişti de ben mi daralttım? Aksine büyüttüm herhangi bir yol kapatmadık. Biz günü, dönemi kurtarmak için çalışmıyoruz. Antalya’ya 2019 yılından ve bugüne kadar 247 bin yeni araç girmiştir. Şu anda depremzede vatandaşlarımız, Rus ve Ukrayna Savaşı nedeniyle gelenler hariç... Kavşak düzenlemeleri, akıllı kavşak projeleriyle ulaşımı rahatlatmaya çalışıyoruz. 4. ve 5. Etap Raylı Sistem Projeleri'ni başlatıyoruz.”