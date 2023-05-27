Antalya Büyükşehir’in Güzeloba kreşi açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yapımını tamamladığı 12 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli Güzoloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim kısa süre içinde başlayacak.

Antalya Büyükşehir’in Güzeloba kreşi açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdama katılımını artırmak ve çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla her ilçeye kreş açıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geçen aylarda Gazipaşa’da hizmete açtığı kreşin ardından Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde hayata geçirdiği çocuk kreşi ve gündüz bakımevinde tadilat çalışmaları tamamlandı. 12 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli kreşte eğitimin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Kreşte çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkan sağlandı. 3 katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olarak tasarlandı. Kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitimi verilecek. 12 ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için çok amaçlı oyun ve spor alanı da bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez’de 18 derslikli, Kumluca'da 13 derslikli, Finike'de 12 derslikli ve Manavgat 5 derslikli kreş açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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