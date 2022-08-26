Antalya Demre Hizmet personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Antalya Demre Hizmet, geçici olarak 3 personel alacak.
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
Başvurular belirtilen adrese şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak
Demre’de ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Adli sicil belgesi
Diploma
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