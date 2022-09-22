Antalya Demre SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya Demre SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Demre’de ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
18 yaşında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru dilekçesi
Kimlik fotokopisi
Diploma
İkametgah
1 fotoğraf
Sağlık raporu
Ziraat Bankası hesap numarası
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