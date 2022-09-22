Antalya Demre SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya Demre SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Demre’de ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

18 yaşında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş başvuru dilekçesi

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah

1 fotoğraf

Sağlık raporu

Ziraat Bankası hesap numarası