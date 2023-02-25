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Antalya Deniz Biyoloji Müzesi'ndeki balıklar yenilenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyoloji Müzesi'nde sergilenme özelliğini kaybeden yaygın balık türleri, bilim insanları tarafından yenilenecek.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:43
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Antalya Deniz Biyoloji Müzesi'ndeki balıklar yenilenecek

Antalya Deniz Biyoloji Müzesi'ndeki balıklar yenilenecek
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Deniz Biyoloji Müzesi, deniz canlıları ve nesli koruma altındaki türlerin yakından tanınmasını sağlıyor.

Köpekbalığı, ıstakoz, ahtapot, vatoz, sünger ve kemikli balıklar gibi yüzlerce deniz canlısının yer aldığı müzede, sergilenme özelliğini kaybeden ve rengini yitirmiş yaygın türdeki balıkların, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yürütülecek işbirliği kapsamında değişimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, müzede yer alan balıkların yıllar içinde rengini yitirmesi sonucu sergilenme özelliğini kaybettiğini bildirdi.

Üniversite olarak balık türlerinin değişimi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma başlattıklarını aktaran Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Nesli tükenme tehlikesinde olan ve yasak türler haricinde, özellikle köpekbalığı ve vatoz gibi kıkırdaklı balıklar haricindeki türler yenilenecek. Bu değişim sırasında nesli azalmakta olan hiçbir kıkırdaklı balığı yakalayıp müzeye getirmeyeceğiz. Gerçekleştirilecek çalışmayla müze, balık türleri açısından zenginleştirilmiş olacak. Vatandaşlar da merak ettikleri balıkları yakından inceleyebilecek."

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