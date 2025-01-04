Antalya depremi sonrası korkutan uyarı: Daha şiddetli depremler beklenir

Türkiye'de son dönemde art arda depremler yaşanmaya devam ediyor. En son bugün Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.51 sıralarında yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Antalya depreminin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDETLİ DEPREMLER BEKLENİR"

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Pampal, Milattan sonra 3. YY'dan itibaren 8.5 büyüklüğünde 8 deprem olduğunu belirterek, “Girit-Lodos kadar olmasa da levhaların çarpışma noktası" ifadelerini kullandı.

Depremlerin olağan olduğunu belirten Pampal, “Bu bölgede daha büyük depremler, Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada tsunami izleri var. Girit-Rodos hattında daha şiddetli depremler beklenir" dedi.