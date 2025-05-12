Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan unutulmaz konser! Rimski-Korsakov’un Şehrazat’ı AKM’de yankılanacak

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 16 Mayıs saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

Konserde orkestra, Türkiye'de ve uluslararası sahnelerde operadan senfoniye uzanan geniş bir repertuvarla adından sıkça söz ettiren İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahne alacak, solist İngiliz sanatçı Timothy Ridout olacak.

Programın ilk yarısında York Bowen'ın 1907'de Lionel Tertis için yazdığı Do Minör Viyola Konçertosu seslendirilecek.

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Konserin ikinci yarısında ise Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un ölümsüz eseri "Şehrazat" yer alacak. 1888'de bestelenen bu dört bölümlü senfonik süit, "Binbir Gece Masalları"nın büyüleyici atmosferini zengin orkestra renkleriyle sahneye taşıyacak.

Biletler, AKM gişesi ile internetten temin edilebilecek.

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