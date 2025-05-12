Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan unutulmaz konser! Rimski-Korsakov’un Şehrazat’ı AKM’de yankılanacak

Kaynak: AA
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan unutulmaz konser! Rimski-Korsakov’un Şehrazat’ı AKM’de yankılanacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, York Bowen ve Rimski-Korsakov’un eserlerini 16 Mayıs’ta AKM’de sunacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 16 Mayıs saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

Konserde orkestra, Türkiye'de ve uluslararası sahnelerde operadan senfoniye uzanan geniş bir repertuvarla adından sıkça söz ettiren İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahne alacak, solist İngiliz sanatçı Timothy Ridout olacak.

antalya-devlet-senfoni-orkestrasindan-unutulmaz-konser-rimski-korsakovun-sehrazati-akmde-yankilanacak-yenicag-1.jpg

Programın ilk yarısında York Bowen'ın 1907'de Lionel Tertis için yazdığı Do Minör Viyola Konçertosu seslendirilecek.

Justin Timberlake’ın istekleri ağızları açık bıraktı! İstanbul'da konser verecekJustin Timberlake’ın istekleri ağızları açık bıraktı! İstanbul'da konser verecek

Konserin ikinci yarısında ise Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un ölümsüz eseri "Şehrazat" yer alacak. 1888'de bestelenen bu dört bölümlü senfonik süit, "Binbir Gece Masalları"nın büyüleyici atmosferini zengin orkestra renkleriyle sahneye taşıyacak.

antalya-devlet-senfoni-orkestrasindan-unutulmaz-konser-rimski-korsakovun-sehrazati-akmde-yankilanacak-yenicag-3.jpg

Biletler, AKM gişesi ile internetten temin edilebilecek.

Dünyaca ünlü şarkıcının konserine bombalı saldırı girişimi! Son anda engellendiDünyaca ünlü şarkıcının konserine bombalı saldırı girişimi! Son anda engellendi

Son Haberler
Amasya'da deprem! (12 Mayıs 2025)
Amasya'da deprem! (12 Mayıs 2025)
Bakan Güler Azerbaycan yolcusu!
Bakan Güler Azerbaycan yolcusu!
Burak Yılmaz, Galatasaray’ın sırrını açıkladı
Burak Yılmaz, Galatasaray’ın sırrını açıkladı
Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar! Fidye olarak istedikleri ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar! Fidye olarak istedikleri ortaya çıktı
Bartın’da kahreden olay! Engelli ağabey dehşeti yaşattı
Bartın’da kahreden olay! Engelli ağabey dehşeti yaşattı