﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak

Antalya Döşemealtı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak evde bakım işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Çalışmaya engel olmamak,
En az lise mezunu olmak,
Sabıka kaydı olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik,
Diploma,
Ehliyet,
İkametgah,
Fotoğraf.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.