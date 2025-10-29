Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, teknik direktör Sergey Yuran ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Rus çalıştırıcın, Antalya ekibinin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. 13 puan toplayan Serikspor, 14. sırada bulunuyor.