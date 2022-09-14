14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak

Antalya Elmalı Belediyesi personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:12
Takip Et

Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak

Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Elmalı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda 1 bekçi alınacaktır.

Alınacak personel için eğitim ve üst yaş şartı yoktur. Adaylar başvurularını 14 Eylül 2022 tarihine kadar Yenimahalle toptancı hali Caddesi Numara 4/A Elmalı Antalya adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak,

Elmalı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

İSTENEN BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Güvenlik soruşturması formu,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Sertifika ehliyet yeterlilik belgeleri,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

İkametgah belgesi ve aile durum bildirimi istenmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
3
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
4
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
5
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.