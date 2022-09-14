﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Elmalı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda 1 bekçi alınacaktır.

Alınacak personel için eğitim ve üst yaş şartı yoktur. Adaylar başvurularını 14 Eylül 2022 tarihine kadar Yenimahalle toptancı hali Caddesi Numara 4/A Elmalı Antalya adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak,

Elmalı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

İSTENEN BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Güvenlik soruşturması formu,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Sertifika ehliyet yeterlilik belgeleri,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

İkametgah belgesi ve aile durum bildirimi istenmektedir.