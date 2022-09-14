﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya Elmalı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda 1 bekçi alınacaktır.
Alınacak personel için eğitim ve üst yaş şartı yoktur. Adaylar başvurularını 14 Eylül 2022 tarihine kadar Yenimahalle toptancı hali Caddesi Numara 4/A Elmalı Antalya adresine yapacaklardır.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak,
Elmalı ilçesinde ikamet ediyor olmak.
İSTENEN BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil kaydı,
Güvenlik soruşturması formu,
4 adet vesikalık fotoğraf,
Sertifika ehliyet yeterlilik belgeleri,
Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Sağlık raporu,
Diploma fotokopisi,
İkametgah belgesi ve aile durum bildirimi istenmektedir.
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