Antalya Elmalı SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Antalya Elmalı SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Elmalı ilçesinde ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

18 yaşından gün almış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Sağlık raporu

1 adet vesikalık fotoğraf

Halk Bankası hesap numarası

İkametgah

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Ehliyet fotokopisi

Adli sicil belgesi