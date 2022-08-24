Antalya Elmalı SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Antalya Elmalı SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Elmalı ilçesinde ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
18 yaşından gün almış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Sağlık raporu
1 adet vesikalık fotoğraf
Halk Bankası hesap numarası
İkametgah
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Ehliyet fotokopisi
Adli sicil belgesi
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